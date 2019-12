Tahad oma iseloomu muuta? See on täiesti võimalik 

Ajakiri Forbes väitis mullu, et varem kaljukindlaks peetud iseloomu on viimased paarkümmend aastat uues valguses vaadatud. Inimaju ja -käitumise uuringud on näidanud, et iseloom on vähemalt veidike muutlik – ning on võimalik, et muutused on suuremadki. Hiljutises uurimuses võeti luubi alla 50 aasta jooksul kogutud 400 000 inimese andmed. Selgus, et ehkki iseloomu mõned elemendid jäävad aja jooksul stabiilseks, muutuvad teised märgatavalt. Teisisõnu: iseloom on ühtaegu üsnagi stabiilne ja teisalt muutlik. Kuivõrd muutlik, sõltub juba indiviidist endast. Kuid üks on selge: nende puhul, kelle iseloom on aja jooksul märgatavalt muutunud, on muutus enamjaolt positiivne.