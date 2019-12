MARILYN JURMANI BLOGI | 2019. aasta on kohutavalt tegus olnud 

2019. jaanuaris olin pool aastat It’s Yoga Tallinnat hoidnud ja ilmselt oli ka esimene madalseis, peale kuus kuud hommikust õhtuni üksi sebimist ja asjatamist. Samal ajal sai ka alguse noorte liikumine #eionei, kui hakkasin valjult oma arvamust avaldama ja seksuaalse vägivalla, kiusamise ja depressiooni all kannatanud tüdrukute lugusid jagama.

Foto: Marilyn Jurman

Seda enam kujunes äärmiselt vajalikuks reis Mehhikosse, mille võtsin ette veebruaris, et saada uusi ideid ja jõudu edasi tegutsemiseks. Sinna juurde see nii väga oodatud D-vitamiini kogus, mis Puerto Escondido päikese all sain koguda.