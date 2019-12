Reisimine Ilma relvaloata mees püüdis, relv kotis, Disney maailma pääseda Naisteleht , täna, 17:34 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Kes on külastanud kusagil maailmas Disney Worldi, teab, et seal valitsevad üsna ranged reeglid selle osas, mida võib kaasa võtta ja mida mitte. Loomulikult on keelatud igasugused relvad.