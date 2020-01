«Hoiame tõesti väga kokku.» 

Ent nüüd on käes õige aeg revanšiks ja just vanemate poegadega Mait (68) tihti oma päevi koos veedabki.

Lõppenud aasta jõulukuu tõi Maltiste perele tihedalt esinemisi – Mait, tema pojad Jakko (39) ja Mikko (42) ning Jakko tütar Loore Pernilla (5) astusid üles vaat et igas Eestimaa otsas.

See polnud neil aga sugugi esimene perekondlik turnee. Peaaegu kümme aastat tagasi võtsid nad ette esimese omataolise ja selle nime «Sõbrad koos» ei valitud juhuslikult. Ja kuigi Maidul on juba mõnda aega uus pere ja kodus sirgub veel kaks väikest last, pole see tõik isa ning vanemate poegade vahelist sidet sugugi kahandanud.

«Enne neid tuure polnudki me kolmekesi eriti esinenud ja võib-olla jõudsime teha vaid väikeseid sutsakaid,» tunnistab Mait.

«Noh, ja päris pisikeste poistena käisime Jakkoga isaga igal pool laulmas, eriti naistepäeval,» värskendab Mikko mälu.