Reisimine Turistiklassis reisijad on õnnelikumad kui ollakse äriklassis – miks nii? Naisteleht , täna, 14:23

Foto: Pixabay

Travel and Leisure vahendab uuringut, mille kohaselt on turistiklassi reisijad sootuks rahulolevamad oma lennuga kui äriklassi reisijad. Tulemused on mõnevõrra üllatavad, sest just äriklassis pakutakse hüvesid ja teenindust, mida turistiklassis ei ole.