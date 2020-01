«Rakett 69» esimene juubel! 

Füüsik Aigar Vaigu on teadussaatega seotud algusest alates. Esialgu üksnes kohtunikuna, kuid alates teisest hooajast saatejuhina. Lisaks aitab ta välja mõelda ülesandeid. «Kümne aasta jooksul on palju muutunud, aga nimi ikka samaks jäänud,» naerab saatejuht eelnevatele hooaegadele tagasi mõeldes.

Päris igaüks teadussaate pardale siiski ei pääse. Esmalt tuleb läbida eelvoor, sellele järgneb teaduslabürint AHHAA keskuses, mille eesmärk on välja sõeluda 15 nutikamat. «Just sellised «pähklid» ülesanded annavad kõige rohkem teavet – kuidas noored ülesannet lahendavad, mida nad lahendada ei oska,» selgitab Aigar. Kohtunikutöö teeb põnevaks võimalus jälgida, kuidas osalised oma vastuseid põhjendavad. «Seekord jäi minu vastutusalasse ülesanne, kus tuli ära tunda metsloomade koljud. Tore oli, kuidas võistleja tegi esmalt vale pakkumise ja siis minu küsimuse peale püüdis seda pakkumist loogiliselt seletada. Seletamise käigus järsku taipab, kus ta vea tegi, ja siis lahendab ülesande õigesti. See tuletab ka endale meelde, kuidas me igapäevaelus teeme tihti valesid järeldusi, siis üritame endale neid põhjendada,» räägib kohtunik.