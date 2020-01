MARILYN JURMAN | Pead pole saanud nädal aega pesta 

Ma olen nüüd nädal aega saanud ilma prillideta elu katsetada. Või noh, mitte päris ilma prillideta, kuna õues pean peale laseroperatsiooni ikkagi päikseprille kandma. Ma ise arvasin alati, et inimesed käivad peale silmaoperatsiooni päikseprillidega, kuna valgus ei tohi minna silma, aga tegelikult on see veidikene vale arusaam. Jah, mõne jaoks ilmselt on silm ka valgusele tundlikum, kuid tegelikult on suurem põhjus selles, et peab kaitsma silma erinevate asjade eest nagu vihm, tolm, tuul jne.

Enne koju tulemist loeti mulle ka ilusasti sõnad peale rohtude ja silmatilkade kasutamise kohta. Üks rohtudest on nimelt antibiootikum, mida peab silma tilgutama, mis tähendab ka seda, et aastavahetus möödus mul ilma alkoholita ja vaikselt pere keskel. See oli tegelikult ilmselt täpselt see, mida ma sellel aastal tahtsingi, kuna terve jaanuar pean olema ergas ja vormis, viies koos teiste koolitajatega läbi kaks jooga intensiivkursust järjest. Ja see värskus on väga mõnus. Uni on parem, hommikul ärgata hea ja õhtul magama jääda lihtne.

Neile, kes ka kaaluvad silmade laseroperatsiooni, saan oma poolt anda infot, mis moodi mul see asi on läinud. Nägemine on põhimõtteliselt täpselt nagu käiksin kogu aeg läätsedega ringi, mis tähendab ka seda, et õhtuks on silmad üsna kuivad, seega kasutan palju kunstpisaraid. Samas ei saaks öelda, et on häirivalt kuivad, lihtsalt õhtuks on selline tunne, nagu oleksin unustanud läätsed veidi liiga kauaks silma. Hommikul ärgates on siiski taas silm puhanud ja hea olla. Seda siis kõik viis päeva peale operatsiooni.

Kolme kuni nelja kuu pärast pean minema uuesti kontrolli, et kuidas on silm taastunud ja seni olema lihtsalt ettevaatlik. Ilmselt järgmine nädal julgen juba juuksed ka ära pesta, aga seni proovin olla hästi rahulik, kuna olen ka kuulnud lugusid, kus keegi hõõrub liiga palju silma ja sellega rikub tulemuse ära. Ja no hõõrumise soovi tekib küll tihti. Nüüd olen proovinud endale lihtsalt selgeks teha, et ei tohi ja kõik, kuigi mingi hetke automaatselt hakkan hõõruma. Siis lähebki korraks pilk uduseks, mis õnneks taastub tavaliselt kiiresti.

Üldkokkuvõttes olen väga rahul ja väga põnevil, kuidas see just jooga ja koolituste juhendamise kvaliteeti muudab, kuna ei pea koguaeg prille ninale sättima ja saan ise harjutusi teha korralikult kaasa.