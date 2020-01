Lugejakiri: parim talv ongi ilma lumeta! 

„Ma ei mõista, mis kõigil viga on, et pidevalt seda lund igatsetakse. Ühe aasta saab ju ilma suusatamata kah olla,“ leiab 49aastane Ain.

„Tööl kuulen kolleegidelt pidevat hala, miks lund küll ei ole. Olevat üks väga hale talv. Ise ma seda küll ei tunne. Mulle meeldib, et saan voodis kauem põõnata, sest ei pea autot lumest ja jääst puhtaks nühkima. Palju mõnusam on abikaasaga hommikul kohvi koos rüübata,“ selgitab mees.

„Küttekulud on väiksemad. Ma eeldan, et ka kõik maanteede ja linnatänavate korrashoiuks kuluma pidanud raha jääb ilusti alles. Ei pea ju pidevalt mööda tänavaid sõitma, et puhastada ja akuhapet jäitest hoidumiseks kuhugi puistata. Võit kõigile meile! Isegi talvesaapaid ei pea kulutama! Ma käin endiselt sügisel jalas olnud saabaste ja kummikutega. Autoga olen vahel isegi tossud jalga tõmmanud. Mõnus! Tahaks kõigile öelda, et ärge uuel aastal virisege, vaid leidke ikka midagi positiivset, mille üle tänulik olla.“