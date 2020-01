Inimesed «Mis keskeakriis? Mul on keskea briis!» Helina Piip , täna, 06:00 Jaga: M

SAAB KÕIGEGA HAKKAMA: Teleorbiidile lennutas Annely menukas noorte lauljate konkurss «Kaks takti ette». Kohe pärast finaalsaadet tuli tööpakkumine ja Annely on jõudnud olla nii reporter, diktor, laste- ja noortesaate juht, ilmatüdruk, uudisteankur, produtsent kui ka avalike suhete juht. Foto: Martin Ahven

Alati rõõmsameelne TV3 telenägu Annely Adermann kinnitab, et tal on tõesti kogu aeg hea tuju. «Ilmselt on see mul kaasasündinud,» arvab naine ise.