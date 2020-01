Sekspert Epp Kärsin: üks mees mu koolituselt tunnistas, et ta muidu on ühe minuti mees, kuid nüüd kestab tunde! 

Kärsini sõnul on meeste põhiliseks probleemiks liialt kiire ejakuleerimine ning naistel eelarvamus, et mees peab voodis kogu töö ära tegema. Naise sõnul ei saa mees midagi ära teha, kui naine ise oma keha ei tunne.

“Ta ütles teate, mehed, ma ei ole elu aeg oma naise käest kuulnud, et tal on peavalu või kõhuvalu. Kui mul on seksiisu, ma lähen koju, koristan kodu, pesen põrandad ära, triigin pesu ära. Naine tuleb koju, vaatab, et toad on korras, järelikult on seksi päev. Väga lihtne!”