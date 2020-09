4 iganenud kohtamisreeglit, millel tasub heaga minna lasta

1. Kolme päeva reegel

Samal teemal Suhted Komöödia või tragöödia: abikaasa osutus saripetjaks?! Kolme päeva reegel näeb ette, et sa ei tohi kaaslasele, kellega kohtamas käisid või mõnel peol tutvusid, kirjutada enne, kui kolm päeva on möödas. Muidu tundud sa liiga tüütu ja pealetükkivana. Mis ajast on huvi näitamine negatiivne? Unusta see tobe reegel ja anna inimesele, kes sulle meeldib, sellest kohe märku. Kui sa talle seetõttu vähem meeldid, poleks ta ilmselt nagu nii parim valik olnud.

2. Ära seksi esimesel kohtingul

Mõne inimesega tekib seksuaalne keemia juba esimesel kohtingul ja selles ei ole midagi imelikku. Seksil esimesel kohtingul ja suhte tekkimisel ei ole omavahelist negatiivset seost. Paljud inimesed magavad oma partneriga juba esimesel kohtumisel ja on lõpetanud pikas suhtes. Mõni suhe võibki alata üheöösuhtest. Kui su partner sind sellepärast halvustab, ei ole ta sind väärt!

3. Käi deitimas ainult kriteeriumitele vastavate inimestega

Kõigil meist on teatud ootused ja kriteeriumid, milline peaks olema inimene, kellega koos oleme. Mõnikord võivad asjad minna aga omasoodu ja meid ennastki üllatada. Kindlad reeglid, nagu näiteks „käin kohtamas ainult kõrgharitud inimestega“ või „ainult teatud välimusega inimestega“ võivad tekitada olukorra, kui mõni hea tutvus jääb loomata või suhe suisa tekkimata. Oluline on, et sul oleksid standardid, kuid küsi endalt, kas need aitavad sind või lihtsalt välistavad asjatult inimesi. Ehkki, mõni reegel tuleb teinekord kasuks – näiteks, et mees suudab ise enda eest arveid maksta.

4. Oota, kuni teine teeb esimese sammu