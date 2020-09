9 soovitust, kuidas ravida murtud südant

1. Ära suru oma tundeid alla

Kui keegi su maha jätab, tunned emotsioonide tulva. „See on trauma ja šokk sinu jaoks,“ sõnab psühhoterapeut Rebecca Hendrix. Tunded valdavad sind põhjusega – need aitavad sind keerulises olukorras, aga vaid juhul, kui sa neid alla ei suru, vaid aktsepteerid. Nuta kui tunned, et vajad seda. On viis staadiumi, mis läbida tuleb: eitus, viha, kauplemine, masendus ja aktsepteerimine. Hendrixi sõnul läbivad kõik need faasid omal ajal ja omal viisil.

2. Ära lase nendel tunnetel endast võimust võtta

Kõike eelnevalt nimetatut tunda on normaalne. Hendrixi sõnul on aga siiski oluline osata mingil hetkel aru saada, et aitab. Kui sa tunned ennast kurvana, lase endal kurb olla mingi teatud aeg. Siis korja emotsioonid kokku ja mine edasi. Näiteks anna endale 60 minutit kurb olemiseks – ja see on okei. Siis hakka tegelema millegi muuga.

3. Lõpeta suhted oma eksiga

Kõikide suhete katkestamine oma eksiga lahkumineku alguses on parem sulle endale. Samas on normaalne temaga juhtunut arutada, kuid on oluline, et temaga suhtlemisest ei saaks harjumus. „Iga kord, kui temaga suhtled, avad temaga uue energiasideme, aga sinu eesmärk on lahkuminekuga ühele poole saada, mitte uut suhet luua,“ sõnab Hendrix.

4. Leia endale tugisüsteem