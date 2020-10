TAHAD OMA ABIELU TUGEVAMAKS MUUTA? 6 nippi, mis sellele kaasa aitavad! 

1. Oma partneris näha parimat sõpra, kellega tahad jagada nii värsket klatši kui ka naljakaid tähelepanekuid, on psühhoterapeutide Charles ja Elizabeth Schmitz sõnul esmatähtis. Charles kinnitab: „Omavahelised naljad, millest ainult teie aru saate, on osa tugevast omavahelisest sidemest. Seepärast on oluline jagada naljakaid hetki oma päevast, isegi kui need tunduvad väikesed ja tühised.“

3. Ilmselgelt pole suured saladused pikaajalises suhtes okei, aga hoides enda teada väikseid asju – nagu see, et võtad tantsutunde, valmistudes sugulase pulmadeks, või kogud puhkuseideid – võib suhe muutuda palju tugevamaks, ütleb raamatu „Marriage, for Equals“ autor Shauna Springer. „Liigne teadmine on romantika vaenlane, seega keskendumine iseenda arendamisse on väga oluline.“

4. Terved paarid teavad, kuidas üksteise kannatust proovile panna, ja võime natukene näägelda on üldiselt parem, kui kõige enda sees hoidmine. Lisaks on tugevamad need paarid, kes kogevad aastate jooksul ka natuke konflikte, selmet alguses neid üldse pole ja siis viie aasta pärast antakse täie rauaga. Oluline on mitte vimma ja pahameelt hoida, ütleb suhteekspert ja raamatu „Don’t Bet on the Prince“ autor Gilda Carle. „Viha on täiesti tervislik emotsioon. On normaalne pahaseks saada, peaasi et mõlemad teavad, kuidas andeks anda ja kiirelt edasi liikuda.“

5. Pulmavanneteski on kirjas, et abielu pole jalutuskäik pargis. Pulmapäeva järgsetel aastatel raskete asjade koos üleelamine on tugev märk sellest, et te saate kõigega hakkama. 2011. aastal tehtud uuringu kohaselt peavad kauem vastu need paarid, kelle meelest abielu püsib kõigest hoolimata, võrreldes paaridega, kes ei usu täielikult põhimõtet „abielus, kuni surm meid lahutab“. Loomulikult tuleb ette keerulisi aegu, kuid väga tähtis on teadmine, et mõlemad osapooled annavad endast kõik ja on 110 protsenti pühendunud.