Pelgad koroonaviirust, aga reis on juba ostetud? Kes selle kinni maksab, kui otsustad sõidust loobuda?

„Kui kliendil on ostetud reisikindlustus ning haiguspuhang algab reisil olles, mistõttu on vajalik maksta kas täiendavat kulu majutuse eest või transpordikulu Eestisse tagasitulekuks, siis hüvitame need kliendile,“ sõnab If kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Luht. Kui klient aga jätab minemata reisile piirkonda, kuhu välisministeerium ei soovita reisida, siis Ifil hüvitamise kohtustust ei ole.

Salva Kindlustuse reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsaki sõnul on praegu maailmas leviv koroonaviirus pannud inimesi muretsema ja oma reisiplaane üle vaatama, võimalusel edasi lükkama. Mõistetavalt tekib ka palju küsimusi selle kohta, mida reisikindlustus sellises olukorras katab ning kuidas tuleks käituda.

Foto: Torsten Dettlaff / Pexels

„Kui antud piirkondades kuulutatakse välja karantiin, katame lisakulutused hotellile kuni karantiini lõpuni ning ka uute piletite maksumuse juhul, kui karantiini tõttu lähevad planeeritud piletid kaotsi. Esialgsed kulutused peaksid katma kliendid ise ning säilitama kõik tasumist tõendavad dokumendid ja arved, siis saame need hiljem hüvitada. Juhul, kui kulude kandmine ei ole võimalik, on Salva kindlustuselt võimalik küsida avansilist hüvitust,“ ei jää Ulfsaki sõnul inimene hätta ka siis, kui tal endal puudub raha arvete tasumiseks.

„Kui kindlustatu aga juba viibib piirkonnas, kus kuulutatakse välja epideemia, on tervisekindlustuse alusel kaetud ka koroonaviirusega seotud ravikulud. Siinkohal on muidugi ülimalt oluline juba piirkonnas viibivatel inimestel järgida üldlevinud hügieeninõudeid – regulaarselt käsi pesta, kanda näomaski, vältida ühistransporti ning rahvarohkeid kohti,“ sõnab Ulfsak.

Reiside tühistamine koroonaviiruse tõttu ei ole Salva reisitõrkekindlustuse alusel hüvitatud, siin ei ole määrav, millal reis osteti. „Olukord, kus reisija otsustab oma sõidu ise viirusekartuses ära jätta, ei kuulu kindlustusjuhtumi alla. See on küll inimlikult täiesti mõistetav, kuid kui lennukid lendavad ja reisile saab minna, siis reisitõrget nii-öelda ei eksisteeri ja kindlustusjuhtumit ei toimu,“ selgitab ta, et hirmust reisi ära jätmise kulusid kindlustus ei korva.