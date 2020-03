Aega ja raha säästev abiline köögis – mis see on? 

Eraldiseisvad masinad on viimistletud korpusega ja nende paigaldamiseks on tarvis vaid vee- ja kanalisatsioonitorustikku ning elektrit. Integreeritav nõudepesumasin vajab lisaks ka sobiva mõõduga mööblit ning ust katvat mööbliplaati.

Nõudepesumasina suuruse ja tüübi määrab pereliikmete arv ja köögi suurus. Võimalusel soovitame valida 60 cm laiuse mudeli, kuna need mahutavad rohkem ning nendesse nõude asetamine on mugavam. Väiksematesse ruumidesse sobib aga just kitsam, 45 cm laiune seade. Kui köögis aga standardmõõtudega nõudepesumasina jaoks ruumi ei leidu, on nutikaks lahenduseks väike lauapealne masin.



