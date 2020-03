Testid TEST| Viiruseid saab tõrjuda ka marineeritud küüslauguga. Milline purgike tasub poest koju tuua? Silja Paavle , täna, 11:46 Jaga: M

Foto: Silja Paavle

Gripihooaja haripunktis on mõistlik meelde tuletada, et küüslaugust on tõbede ennetamisel kasu. Neile, kes seda toorena süüa ei saa või ei taha, on parim valik marineeritud küüslauk. Kuid milline neist pakub ka maitseelamust?