Lugejakiri | Laps oli šokeeritud: koolis kandsid õpilased maske 

„Nad küsisid, kas nemad nüüd nakatusid, sest neil polnud maske. Selgitasin, et praegu seda hirmu ei ole. Tean, et mask ei kaitse ju tegelikult viiruse eest, vaid takistab teiste nakatamist. Ma ei kuulnud lastelt, et koolis oleks mõnes tunnis see teema jutuks tulnud. Aga ehk oleks võinud seda teha, sest maskides lapsi oli päris mitmeid,“ teab Maarja.