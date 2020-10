NÄOHOOLDUSE ABC | Toodete õige pealekandmine annab poole mõjujõust! 

Geeli või vahtu tuleks kanda sõrmedega niiskele näole. Puhastuspiim kanna kuivale nahale, kuna vesi lahjendab toodet ja see pole enam sama efektiivne. Nii vahu kui ka piima puhul tuleks see nahale hõõruda ringjate liigutustega ja loputada korralikult. Õhtul meiki maha võttes võiks nägu pesta kaks korda: esimese korraga sulatad meigi lahti ja eemaldad sellest suurema osa, teise korraga puhastad nahka sügavamalt.

Paljud pelgavad toonikuid kasutada, kuna levinud on arusaam, et need on liiga karmid ja võivad nahka ärritada. Tegelikult see nii ei ole. Vali toode vastavalt nahatüübile. Toonik eemaldab nahalt viimased mustusejäägid ja valmistab selle niisutamiseks ette. Kanna toonikut vatipadjale ja tõmba üle näo. Hoidu toonikutest, mis sisaldavad palju alkoholi, kuna need kuivatavad nahka.