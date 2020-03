Käes on brünettide aeg! 5 soovitust, kuidas oma tumedast lõvilakast parim võtta 

Kel sõrm praeguste ilutrendide pulsil, on kindlasti märganud, et nii jumestuses kui ka juuksemoes on oluline mitmetahulisus ning sügavus. Olgugi et brünett olemisest unistades kangastub esmalt silme ette ilus ühtlane toon, on moekas kanda hoopis eri tooni frisuuri. Seega võid julgelt paluda juuksuril mängida värvide ja tehnikatega, nagu näiteks balayage või klassikaline triibutamine.