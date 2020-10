Vanuses 50+ vallaline ja nõutu – kust ja kuidas endale kallim leida?

Kohtingusaitide uuringute andmetel selgub, et 80 protsenti naisi peab vääriliseks partneriks vaid 20 protsenti meestest (nn Pareto printsiip). Soomes on internetitutvuste populaarsust usinalt uuritud. Näiteks teleoperaatori Elisa mullu tehtud küsitluse põhjal algavad enam kui pooled kooseludest tänapäeval just internetitutvusest. Soomes on Tinderil rohkem kui 100 000 vallalist kasutajat, kellest 80 protsenti loodab sellest portaalist leida endale püsipartneri ja iga viies ongi leidnud. 64 protsenti küsitlusest osalenutest aga väitis, et seni on Tinderist sündinud kohtingud valmistanud vaid pettumusi. Psühhoterapeut Heli Vaaranen rääkis vestlussaates „A-Studio“, et umbes iga kümnes leidis püsipartneri ühiste tuttavate kaudu ja iga üheksas tutvus praeguse elukaaslasega baaris, pubis, restoranis või ööklubis.