Epp Kärsin astub teleekraanile: „Me peame rääkima seksist“ 

Kaks tundi enne salvestust käib mitmel rindel vilgas sagimine. Pooleli on teater-baar-klubi Heldeke muutumine stuudioks – päris paigas pole veel ei kaamerad ega ka stuudiokujundus. Sauna eesruumist on saanud grimmituba, kus on kasutusel iga viimne sentimeeter. Ühe grimeerija töölauaks on ajutiselt kujunenud näiteks vett täis basseini äär. Sinna on ritta seatud kõik olulised töövahendid.

Saate produtsent Tuuli ja sõnakas saatejuht Epp Kärsin on vanad tuttavad. Esimest korda sattusid nad kokku 2000ndate alguses Tuuli juhitud vestlussaates «Mamma Mia!». «Seal rääkis Epp, et otsib endale meest – oma tupsununnut,» mäletab produtsent täpselt. Epule aga meenub toonasest, et käis saates lausa kaks korda, kuna tema intervjuu pälvis palju tähelepanu. «Sain lausa abieluettepanekuid, Tuuli saatis need kirjad mulle edasi. Mõne mehega käisin isegi kohtingul. Naljaviluks,» räägib Epp ja muigab, et asja neist abieluhuvilistest lõpptulemusena ikkagi ei saanud.