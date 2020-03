Kui palju raha koguneb igal aastal Trevi purskkaevu? 

See tähendab, et Trevi purskkaevu koguneb igal aastal enam kui miljon eurot. Raha annetatakse omakorda katoliiklikule heategevusorganisatsioonile, mis hoolitseb vaeste ja kodutute eest.

Rooma linnapea ja tema ametnikud on avaldanud soovi, et osa rahast võiks tulla ka linna eelarvesse, kuid sellele on olnud tugev vastuseis (peaasjalikult kiriku poolelt).