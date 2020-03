Hüperpigmentatsioon on naistel sagedane probleem – kuid nüüd saab sellele vastu astuda! 

Hüperpigmentatsiooni algpõhjus on alati üks: nahk toodab liiga palju melaniini ehk pruunikat kehaomast pigmenti, mis annab nahale iseloomuliku värvuse. See on naha loomulik kaitsereaktsioon, sest melaniin aitab hajutada energiat, mis on nahka neeldunud päikesevalguses sisalduva kahjuliku UV-kiirguse mõjul. Selle tagajärjel muutub nahk tumedamaks ehk päevitub. Ent kui teatud piirkonnas toodetakse liiga palju melaniini, tekivad silmanähtavad pigmendilaigud – seda nimetataksegi hüperpigmentatsiooniks.

Kuidas võidelda hüperpigmentatsiooniga?

Hüperpigmentatsiooni saab vähendada mitmel moel. Keemilise koorimise korral kantakse nahale happelist lahust, et eemaldada pindmised nahakihid. Samuti saab liigset pigmenti eemaldada laserraviga, mis on üldjuhul täpsem. Ent mõlemad meetodid tekitavad olenevalt hoolduse või ravi tugevusest nahaärritust või isegi põletikujärgsest hüperpigmentatsiooni.

Tänu põhjalikele teadmistele molekulaartasandil toimuvatest bioloogilistest protsessidest, mis tekitavad hüperpigmentatsiooni, on Beiersdorfi teadlased töötanud välja uued tooted, mis on mõeldud igakülgseks hüperpigmentatsioonivastaseks nahahoolduseks. Need vähendavad silmanähtavalt pigmendilaike ja parandavad aja jooksul naha seisukorda: need on Eucerin®-i sarja Anti Pigment tooted, mis sisaldavad uut toimeainet – tiamidooli.

Tiamidool tõstab lati võitluses hüperpigmentatsiooniga uuele kõrgusele