Heidy Tamme hea tervise saladus: „Mina joon vaid ioniseeritud vett.“ 

Aastakümneid kestnud artistielu hakkab paratamatult tervisele. Kui ikka suurel osal eluajast ei saa süüa-juua siis, kui see organismile kasulik on, vaid seda tuleb teha jumal teab millal, kurnab see loomulikult keha.

Heidy (76) jaoks oli eriti muserdav Aafrika ringreis 1971. aastal: «Mu soolestikule tegi oma töö jäävee joomine 40kraadises Sahara kõrbe kuumuses. Ansambli Laine päevil olin aga Tšeboksarõs düsenteerias. Jäin ringreisil teistest maha, sest ei suutnud enam laval seista. Olen teadmatusest palju tervisega riskinud, aga ikka ellu jäänud. Nüüd pühendun seda enam tervislikele eluviisidele.»

Lauljanna rõhutab, et õnneks on inimene loodud selliselt, et ebatervislikult elades me kohe otsa ei saa. Keha vannub alla enamasti pikkamööda.

«Me kõik oleme iseenda arstid, tunneme oma keha ise kõige paremini ja vastutame oma elu eest. Noorena tormame nagunii tuisupeadena ringi, aga elu on antud selleks, et isegi vanemas eas õppida. Miks mitte elada siis kvaliteetsemalt ja rõõmsamalt?»