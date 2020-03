Isapuhkusele jäänud Mihkel Tikerpalu: „15aastaselt ei taha ta enam minuga koos kodus olla.“ 

Mihkel (32) on koos tütretirtsuga omapäi kodus askeldanud juba kuu aega. «Seda kõige esimest päeva mäletan väga hästi,» tunnistab isa 1,7 kuu vanust Kirket jälgides. Ehkki enne võttis pere üleminekuaja, kus mõlemad vanemad olid korraga kodus, on algus mehel siiski eredalt meeles. «Kindlasti panin vaimu valmis, aga mind valdasid segased tunded. Mõtlesin korduvalt läbi, et varsti tuleb see päev, mil jääme kahekesi, sest ema läheb tööle,» teeb ta ajas tagasipöörde. Siiski oli alul veider mõelda, et endal polegi tööle asja. «Mõneti on seda raske uskuda, aga selline raskus püsis sees. Samas tean ju väga hästi, miks ma täna kodus olen ja selle otsuse tegin.»