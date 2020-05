FOTOÕPETUS | Beebimassaaž – titat arendav trenn, mis aitab emaga lähedust saavutada 

Milleks aga üldse beebimassaaži vaja on? Lisaks sellele, et see aitab kaasa ema ja lapse lähedase sideme loomisele, aktiveerib see lihastööd ja aitab kaasa beebi arengule, nii füüsilisele kui vaimsele. „Kõik puudutused on titale head. Massaaž aitab ka siis, kui lihas on üle- või alatoonuses, näiteks mõni tita ei hakka õigel ajal keerama või jääb hiljaks roomamisega. Samuti on massaaž hea gaasivalude puhul. Rahustav massaaž leevendab ka hammaste tulemisega seonduvaid tujumuutusi ja vaevusi. See kõik aitab. Lisaks on see natukene nagu treening,“ selgitab Kaire. Massaaži ajal võiks beebi olla paljas, sest nii on puudutused lähedasemad ja õhuvannid teevad immuunsüsteemile head.