Inimesed Üks kodu – kaks Maarja kooli direktorit: õhtused vaidlused on sagedased, kuid nii sünnib tõde Silja Paavle , täna, 19:30

GALERII

Jaanus ja Ariana Rooba Foto: Silja Paavle

Seda, et ühes peres on kaks koolidirektorit, ei tule just väga sageli ette. Veel väiksem tõenäosus on, et sealt leiab kaks Maarja kooli direktorit. Ariana ja Jaanus Rooba peres on aga just nii.