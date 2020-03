Võlanõustaja: minu juurde jõuab aina enam noori, kes on end lõhki laenanud 

Praegu lapsehoolduspuhkusel olev Saaremaa vallavalitsuse võlanõustaja Teele Talk-Kõdar näeb, et teave nõustamisteenuse kohta on tihti vähene. «Pigem jõuavad meieni need, kes on sellest kuulnud mõnelt abi saanud endiselt võlglaselt. Õnneks levib väiksemates kogukondades teenust puudutav info väga kiiresti. Pean oluliseks, et inimestel oleks igal pool võimalus vajadusel võlanõustaja poole pöörduda,» sõnab ta.

Pärnus MTÜs Pesapuu võlanõustajana tegutsev Evelyn Eichhorst räägib, et tema juurde jõuab aina enam 20ndates noori, kes on liisingute ja kiirlaenude tõttu suurtesse võlgadesse sattunud. Abi otsimisega oodatakse enamasti nii kaua, kuni enam kuskilt vanade võlgade rahastamiseks uut laenu ei saa. «Tarbimis- ja kiirlaenude abil on võimalik ennast väga kiiresti puntrasse elada. Väikestest laenudest võib ruttu saada mitmekümnetuhandene võlg,» nendib ta kurba tõsiasja.