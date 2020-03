10 000 dollarit, et vahetada esimese klassi koht tavaistme vastu? See lennufirma maksis! 

Lennufirma United oli sunnitud viimasel hetkel vahetama New Yorgi Newarki lennujaamast Honolulule suunduva lennuki väiksema vastu, kirjutab Travel and Leisure. Häda oli aga selles, et lennu esimesse klassi oli ostnud pileti liiga palju inimesi. Kuna osa neist oli vaja veenda minema tavaklassi, pakkus United eriti magusat diili: 10 000 dollari (8770 euro) suurune lennufirma voucher. Sellise diili võtsid vastu üheksa inimest.