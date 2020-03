Kiri toimetajalt | Püsigem terved! 

Muidugi polnud me millekski selliseks valmis – kodus polnud eriti süüagi. Eriti hulluks tegi asja see, et olime mõlemad mehega lääbakil. Keegi aga pidi ju ka haigete laste eest hoolt kandma, neile süüa tegema, rohtu andma, lohutama ... Võid ette kujutada, kuidas tunnevad end ema ja isa, kellel on väikesed haiged lapsed, aga nende eest hoolitsemiseks ei jätku lihtsalt jõudu. Väga halvasti. Väga abituna.