Pane tähele! Meie seas hiilib salakaval naeratav depressioon 

Kui näpuga psüühika- ja käitumishäirete klassifikatsioonis järge ajada, siis sellist diagnoosi nagu naeratav depressioon ei leidu. Selle all mõeldakse olukordi, mil inimene oma tavapärases elurütmis ei avalda kuidagi muret, ei ole eriliselt kurb, on töökas ja teeb naljagi, aga teistele teadmata võib kannatada depressiooni all.

Depressiooni muremõtted võivad avalduda näiteks õhtul töölt koju minnes, kui minnakse justkui „musta auku” või kasutatakse peitetegevusi. Sageli on nendeks ennast hävitavad tegevused, nagu alkohol, sõltuvust tekitavad tegevused või riskantne seksuaalkäitumine.

Miks aga juhtub nii, et inimene on seltskonnas elurõõmus, aga omaenda mõtetega üksi olla on tal piinavalt raske?

Hirm omaenda mõtete ees

Üks põhjus võib olla väljakujunenud arusaam, et teiste inimeste seas ei tohi oma tegelikke tundeid välja elada. Olen endagi puhul märganud, et ma väga sageli naeratan. See on tulnud minu tantsijataustast, kus oli põhimõte, et mis iganes laval juhtub, sina naeratad. See on väga ilus põhimõte ning olen oma pideva naeratamisega seoses kogenud väga palju positiivseid seiku. Seevastu juhtudel, mil mul on päriselt keeruline, pean ma eriliselt pingutama, et oma lähedastele abi vajadusest teada anda.

Põhjuseks võib olla seegi, et ise ei mõisteta enda probleemi olemasolu. Inimene ei pruugigi täpselt aru saada, mida ta mõtleb või tunneb või mis mõju talle mingi elusündmus avaldab. Sageli kuhjatakse end tegevustega üle – kalender on tegevusi triiki täis ja nii ei mahugi sinna enam eneseanalüüsi ega vaikset aega. Kui aga ühtäkki tekib sunnitud paus, näiteks pead haiguse tõttu pikalt kodus olema, seisad paratamatult väljakutse ees vaadata enda sisemusse. Ja nii mõnelegi on see hirmutav.

On tehtud katseid, mis näitavad, et suur hulk inimesi eelistab saada väikeseid elektrilööke, selle asemel, et olla 15 minutit oma mõtetega. See ütleb ju päris palju selle kohta, kui väga oleme valmis enda mõtetele ja tunnetele ausalt otsa vaatama?