Lugejakiri: naistepäeval pidin endale ise lilled ja tordi ostma! 

„Mina ei saanud tänavusel naistepäeval mitte ühtegi õit ega üllatust. Küll sain kodus tunda torisevat meest, kes aknast lilledega jooksvaid mehi märgates ainult kommenteeris, et miks on vaja nõukogudeaegset jama tähistada,“ kirjutab Lea.

Varasematel aastatel on mees Leale ja tütrele küll lilli toonud. „Ei tea, mis tal tänavu viga oli. Aga tõrges oli ta küll. Närvi ajab see, et kui ma vihaga lõpuks ise poodi tormasin ja sealt tordi ning lilledega tulin, siis torti kõlbas tal meiega süüa küll. Suisa mitu tükki sõi ära. Oleks võinud siis ise ju tuua!“ kirjutab Lea.

Tütrega üritas Lea asja klaarida ise – ta ostis ise tütrele lilled, mida väitis olevat isa poolt. „Ei tahtnud temas seda pettumust tekitada. Õnneks oli ta hommikul sõbrannadega linnas. Aga samas olen ise mehe peale ikka väga vihane. Pettumus on vist õigem sõna. Kas nii raske on osta üks kimp tulpe ja väike kook. Suva isegi see naistepäev, aga lihtsalt nagu tähelepanu mõttes. Mõelgu mulle kah, kuidas ma tööl ütlen, et ma ei saanud mehelt ainumatki õit. Mõnele kolleegile oli tehtud suisa nädalavahetus hotellis, ehted ja lillesülemid,“ kirjeldab Lea.