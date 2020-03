Reisimine Koroonahirm valitseb: lennufirma pakub tasuta lende! Naisteleht , täna, 11:34 Jaga: M

Foto: Pixabay

Koroonaviiruse levik on mõjunud ülimalt halvasti lennundusele, sest inimesed on olnud sunnitud reisimist vähendama. Ekstrahalb on situatsioon loomulikult Aasia lennufirmadele. Näiteks pakub Aasia odavlennufirma Air Asia paljusid lende sootuks tasuta!