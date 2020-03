Korduma kippuvad küsimused ehk Kuidas laps potile saada? 

Mähkmevabaks said mõlemad kolmesena. Öösel nõuab laps nr 2 (kohe neljane) ikka veel mähkmeid, aga need on hommikuks kuivad.

Vanem laps pole kunagi voodisse teinud. Nooremal üks õnnetus oli, sellest ka praegune öine mähkmenõudmine.

Terje (36) Põltsamaalt: «Võtame asja üsna leebelt ja rahulikult.»

Meie lapse potitreening sai eelmängu juba üsna varakult, kui ta oli umbes 3−4kuune. Nimelt oli tal beebina kõht väga kinni ja arst soovitas hoida nn kükkasendis vastu ennast kausi või poti kohal. Tuleb siiski möönda, et suuremaid tulemusi selline lähenemine ei andnud. Enamasti toimetas ta oma toimetamisi ikka enda äranägemise järgi ja just siis, kui mähe sai tagasi pandud.

Tõsisem «treening» algas siis, kui põnn sai aastaseks. Siis hakkasime teda aeg-ajalt potiga «harjutama». See seisneb selles, et paneme ta pärast ärkamist ja mõnikord ka pärast söömist potile istuma. Enamasti hommikuti (eriti tänu issi kiirele reageerimisele) õnnestub piss potti püüda küll. Eriti äge on siis, kuidas ta iseendale plaksutab (meie ju plaksutame ka). Enamasti on ta pärast päevast ärkamist üsna tusane ja siis ei tundu külma poti peale istumine alati sobivat. Me ei sunni ka.

Üldiselt võtame asja üsna leebelt ja rahulikult. Praegu on poiss 1,5aastane ja suvi seisab ees. Siis on toas soojem ja ka pesu kuivatamine lihtsam ning on plaanis proovida ilma mähkmeta olemist. Kahjuks pole seedeprotsessid väga regulaarsed ja potile «istutamise» aega on raske ennustada.

Vanema lapse näitel oskan ehk pisut ennustada, et kõik tuleb omal ajal, kui laps saab selgeks, mida temalt oodatakse. Temaga tegime trenni pea kaks aastat. Enamikku levinud meetodeid sai katsetatud tulutult. Eriti hästi on meeles, kuidas ta rahulikult ja süvenenult oma pissiloigust välja tegemata edasi mängis …