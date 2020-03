Iga laps tuleb isemoodi: ühe naise kaks täiesti erinevat sünnitust 

Esmarasedana luges Karoliina teiste naiste vägagi erinevaid sünnituslugusid. «Oli lugusid väga hästi sujunud sünnitustest, aga ka jutte, kus kirjeldati sünnitusvalu kui reka alla jäämist. Usaldan oma ema ja paraku polnud ka temal mulle midagi rõõmustavat rääkida. Ta muretses väga, kuidas sünnitusvaluga toime tulen, sest mu valulävi on suhteliselt madal,» ei imesta ta tagantjärele, et tal tekkis sünnituse ees hirm. «Mitu kuud enne sünnitust tegin oma mõtetega palju tööd, valmistusin sünnitama ja tugev emakaru olema.»

Praegu tunneb kahe lapse ema, et tookordne hirm sünnituse ees kujuneski suuresti teiste kogemuste põhjal. «Ostsin veel raamatu sünnituslugudest ja lugesin naiste blogipostitusi. Seal kirjeldati ikka päris raskeid kogemusi ja mu peamine hirm oligi hirm valu ees. Ma ei kartnud nii väga isegi mitte komplikatsioone ega haige lapse sündi. See, mida kõik justkui ühest suust kinnitasid, oli aga piiritu õnn, mis neid valdas, kui laps sündinud oli. Vähemalt seegi lohutas mind,» sõnab naine.

Ootamatud pöörded

Sünnitama minnes mõtles Karoliina sisimas, et küll temagi hakkama saab, kui kõik teised on saanud, ja et küll ta teeb karuhääli ning hingab kenasti tuhud üle. Läks aga teisiti. «Kõik, mida olin lootnud, et ei juhtu, hakkas järjest juhtuma,» meenutab ta.

Esiteks kutsuti sünnitus enne tähtaega esile, sest Karoliinal oli gestatsioonidiabeet ja arstid arvasid, et see võib lapsele halvasti mõjuda. Ühest küljest oli ta rõõmus, et saab lõpuks vaevast lahti, sest rasedus oli kulgenud üsna koormavalt ja lõpp oli eriti hull: «Ma ei jaksanud enam üle mõnesaja meetri kõndida ja kõik, millest unistasin, oli sünnitus.» Teisalt oli ta aga lugenud, et esile kutsutud sünnitus võib venida. Arstid soovisid küll pisipoja ema kõhust välja saada, kuid laps ei tahtnud seda üldse ja võitles kogu sünnituse jooksul ilmaletuleku vastu.

«Teine halb üllatus tuli siis, kui sain teada, et ripun terve sünnituse tilguti küljes, ja juba väga varajases staadiumis olid tuhud väga tugevad. Viis tundi enne lapse sündi tehtud epiduraal ilmselt «päästis mu elu», sest olin selleks ajaks täiesti hüsteerias, väsinud ja näljast nõrkemas,» räägib Karoliina. Ta uskus kuni valuvaigistava süsti saamiseni, et ei vaja seda, sest valud olid nii tugevad, et ta oli veendunud: see on sünnituse lõppstaadium. «Kuna meie poeg ei tahtnud kuidagi siia ilma tulla ja minu jõud oli pärast enam kui kahte tundi pressimist ammu otsas, lõppes sünnitus minu jaoks ootamatu abivahendi – vaakumiga,» meenutab Karoliina, et polnud sellest pea midagi kuulnud.

«Teadsin, et midagi sellist on olemas ja et mõni naine vajab seda, et laps kiiremini välja aidata, kuid midagi enamat polnud lugenud. Selles staadiumis soovisin vaid vaevast lahti saada ja anusin juba ammu keisrilõiget. Soovin, et oleksin enne vaakumit teadnud, et lapse pea muutub seetõttu üsna ebatavaliseks. Beebit nähes olin ehmatusest kange, sest tema pea oli nii piklik,» sõnab ta. Õnneks selgitasid arstid, et lapse pea tõmbub päevadega tavaliseks ja ka verevalum pealaelt kaob.