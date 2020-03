Uus viisasüsteem avab ukse müstilisse Alžeeriasse 

Möödunud aastal külastas Alžeeriat kolm miljonit turisti. See number ei pruugi esmapilgul tunduda kuigi väike, kuid siinkohal tasub võrrelda naaberriigi Marokoga, kus käib aastas 13 miljonit turisti, vahendab Lonely Planet.

Peamiseks süüdlaseks on Alžeeria bürokraatia, mis teeb viisa taotlemise äärmiselt vaevaliseks. Nüüd on aga viisasüsteemi muudetud ning väidetavalt muutub viisa taotlemine oluliselt lihtsamaks – mida see endast kujutab, veel täpselt ei ole teada.