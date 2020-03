Lennufirma paneb kaheaastase lapse vanematest eraldi istuma, sest ei saanud lisatasu? 

See aga loob potentsiaalselt ohtliku olukorra – õnnetusse sattudes ei pruugi eraldi istuvad väikesed lapsed hakkama saada stjuardessi instruktsioonide täitmisega, kirjutab Daily Mail.

Nüüd on Ameerika Ühendriikides käima lükatud liikumine, mille eesmärgiks on, et edaspidi peaksid lennufirmad alla 13aastased lapsed alati perekonna juurde istuma panema. Tasuta.