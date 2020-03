Lugejakiri: külapoest ei saa rahus kommi ega kummi osta! 

„Meil on linna kodust sõita maksimaalselt 15-20 minutit, aga olemas on pood, kool, lasteaed, kultuurimaja, apteek. Isegi perearst ja hambaarst. Võiks mõelda, et oleme õnnega koos, sest muidu näib ju elu linnast eemal väljasurevat. Aga meil on need asjad korras. Ainus, mis häirib – kuulujutud,“ kirjutab 40aastane Siiri.

„Üks versioon oli, et meil on mehega mingid kummalised voodimängud – kummikommid ja kondoomid! Inimestel pole lihtsalt oma elu! Räägiti ka seda, et meie juures käivad mingid kahtlased seltskonnad, mistõttu kulub meie peres kondoome keskmisest rohkem. Seda kuuldes oli küll tunne, et tahaks kellegi ette võtta. Mees ostis ju kondoome niivõrd palju ainult selle jaoks, et pilakingituse juurde lisada. Ja üldse – kelle asi see on, mida me poest ostame! Või mille jaoks ostame, aga ikka peab keegi surkima. Mulla olla ka eelmine mees ja lapsed, kes meie juures ei ela, kuigi olen praeguse mehega ainult koos olnud. Uskumatu see külaelu – isegi kommi ja kummi ei saa osta!“