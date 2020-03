HELENI BEEBIBLOGI | Kui oled hoolimatu, võid muutuda koroonaviiruse biorelvaks ja panna ohtu oma lähedased 

Kui organism märkab, et miski uus patogeen on ohtlik, siis hakkab organism tootma spetsiifilisi antikehi, mis on just selle patogeeni vastu võitlemiseks. Antikeha on spetsiifiline antigeenile ning antigeen on viiruse osa. Antikehad kinnituvad viirusosakesele ning tänu sellele on õgirakkudel neid lihtsam hävitada. Pealegi kui viirusele on kinnitunud antikeha, siis viirus ei saa enam nakatada rakku. Nii need viirused lõpuks välja uhutakse organismist ning kui kõik hästi läheb, siis organism paraneb.

Samal teemal Blogid HELENI BEEBIBLOGI | Uskusin, et maimik võib olla kiire nagu madu, kadudes sekundiga silmist, ennast vigastades ja asju lõhkudes Need tekkinud uued spetsiifilised antikehad jäävadki organismi ning tänu sellele sama haigus enam organismi nakatada ei saa – antikeha tunneks kohe ära ohtliku objekti. Antikehi antakse ka rinnapiimaga edasi ning need on meie suured kaitsjad organismis. Inimesed kasutavad sageli vereringe kiirendamist, et aidata organismil paraneda – näiteks söövad küüslauku või joovad teed. See küll ei ravi ega enneta molekulaarsel tasemel, kuid võib tunde paremaks teha küll.

Ilmselgelt on patogeeni eesmärk edasi elada ja üldiselt viirused muteeruvad. Näiteks gripp on meil teada-tuntud muteeruja – igal aastal on uus tüvi platsis ning eelmised antikehad on uue tüve vastu kaitsetud. Kui eelmisel hooajal põdes inimene grippi, siis sama gripitüve ta enam ei saa – antikehad hoolitsevad selle eest. Küll aga on võimalik nakatuda uue tüvega.

Mis teeb uue koroonaviiruse eriti ohtlikuks?

Gripiga seevastu koroonaviirust võrrelda küll ei saa. Nad on üldse erinevast sugukonnast.

Gripp on ju siiski meil kontrolli all. Inimestel on võimalik oma immuunsüsteemil lasta igal hooajal tekitada spetsiifilised antikehad, mis kaitseksid neid gripiviiruse eest (vaktsineerimine). Kellel aga on gripp sisse tulnud, saab kiiresti tarbida antiviraalseid ühendeid. Nagu nimigi ütleb, on need viirusevastased ning takistavad gripiviiruse arengut organismis.

Uue koroonaviiruse vastu pole veel spetsiaalset ravimit ega vaktsiini, seega on gripiga võrdlemine kohatu. Küüslauguga vehkimine koroonast ei päästa. Koroonaviirusel on ka väga pikk peiteaeg. Lisaks on tüsistuste oht palju suurem kui gripil, sealhulgas üks tüsistus on surm.