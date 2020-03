14 tegevust, millega koduse karantiini aega sisustada mõnusalt ja mõttekalt 

Isegi kui pead kodus olles tööd tegema, siis töövälisel ajal saab ikkagi nelja seina vahel istudes ühel hetkel mõistus otsa. Selle vältimiseks loe raamatuid. Kindlasti on sul nii mõnigi raamat, mida tahaksid lugeda, aga pole selleks seni aega leidnud.

Kui raamatud sind ei kõneta, loe ajakirju. Või neid lugusid, mida oled varem vilksamisi silmanud ja mõelnud, et loed hiljem, kui rohkem aega on. Nüüd on selleks kõvasti aega.