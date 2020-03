LUGEJAKIRI | Mis saab edasi? Pidin lendama lähipäevil USAsse 

Täna hommikul loen meediast, et Donald Trump on keeranud oma kodumaa ukse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lukku ja võtme kuuks ajaks ära peitnud – Schengeni ala riikidest alates reedest Ameerika Ühendriikidesse lennata ei saa. Minul oli broneeritud lennureis USAsse 18. märtsiks. Marsruut: Tallinn-Helsingi-New York. Lennufirmaks Finnair.

Helistasin Finnairi eestikeelsele numbrile (684 0536) informatsiooni saamiseks juba eile, sest olin juba siis peas võtnud vastu otsuse reis ära tühistada. Kurtsin selle üle, et firma lubab lennukuupäevi küll kuni 30. novembrini tasuta muuta, kuid nende veebilehel ei ole see võimalik, sest vastav link ei tööta. Minu kuupäevad lubati ära muuta telefonis, kuid kuna ma veel uusi ei teadnud, lubasin tagasi helistada.

Ja täna hommikul – eriti ajendatuna Donald Trumpi teadaandest – tegingi ma seda uuesti. Infoliin avati kell 9 ja pärast kümneminutilist ooteaega pääsesin liinile. Väga mugavalt ja kiiresti sain lennukuupäevad nihutada aasta teise poolde, seda väga headele kuupäevadele ning täiesti tasuta. Kuna hotell oli mul valitud selline, mida saab vajadusel veel mõned päevad enne reisigi tasuta tühistada, oli ka see protseduur valutu.

Ehk reisi tühistamine ei läinud minu jaoks maksma sentigi. Tean, et olen õnnega koos, sest tuttavad, kes pidid lendama sel nädalal erinevatesse riikidesse, on reisi tühistamisega kaotanud kuni 500 eurot.

Finnair ei ole veel oma veebilehel teatanud, mis saab kõigist nendest kümnetest lendudest, mis peaks keelukuu jooksul USA vahet käima. Näiteks New Yorki lendab Finnair igapäevaselt. Infoliinilt öeldi, et täna hommikul on Finnairil kriisikoosolek ja info lendude tühistamise, muutmise jms kohta selgub pärastlõunal. Jooksvat infot Finnairiga USAsse reisima pidanud inimestel soovitan jälgida SIIT.