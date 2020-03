Kellerid oma teatri sünnist: „Mis ei tapa, teeb tugevamaks!“ 

Britt (44) ja Vahur (43) märkasid teineteist juba tudengipõlves, sest lavaka ja kunstiakadeemia üliõpilastele korraldati ikka ühisüritusi.

«Me ei suhelnud algul üldse. Nägin 22aastast saledat Vahurit, vuntsid ja kikkhabe ees, lavakas seina vastas seismas. Märkasin, et ta peilib absoluutselt kõiki tüdrukuid, kes kohal olid. Otsustasin, et selle kutiga ei hakka ma suhet üritamagi – ta tundus nii ülbe. Vahur rääkis mulle hiljem sama juttu,» meenutab Britt.

«Vaatasin jah, et see on nii uhke tšikk, pole mõtet proovidagi,» täiendab mees naerdes.

Möödus üle kümne aasta ja neist said lihtsalt teretuttavad. Abielupaariks vormistati nad aastal 2006.

«Kõik käis suhteliselt ruttu. Aasta varem hakkasime ühel peol, nagu see ikka käib, semmima,» läheb Vahur ajas tagasi. Kusjuures peole, Briti sõbranna sünnipäevale Võistesse, saabusid nad oma toonaste kallimatega. Peolt nad paarina siiski veel ei lahkunud.

Mõne aja pärast kolis aga Vahur Briti juurde. Naisel on siiani meeles, kuidas mees talle kunagi kenasti tunnistas, et kord õues suitsu tehes ja aknast sisse vaadates tabas teda äratundmine. «Et Britist saab minu abikaasa,» täpsustab Vahur.