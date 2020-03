VÄLKKIIRE TÄHELEND! Noor eesti disainer köitis vaid ühe nädalaga British Vogue’i tähelepanu 

„Jaanuari keskpaigas tulin oma brändiga avalikkuse ette ja nädal hiljem võttis minuga ühendust British Vogue’i peatoimetaja. Ajakirja peatoimetaja saatis mulle e-maili, et ta sattus juhuslikult minu Instagrami konto peale ja sealt suundus kodulehele,” meenutab Klooren, kelle kollektsioonitutvustuse leiab aprillikuisest ajakirjast. „Ta oli tutvunud mu loominguga ja nägi minu brändis suurt potentsiaali. Ta leidis, et minu disainikäekiri on äratuntav ja lugu inspireeriv ning soovis minu brändi oma ajakirja.”

Seda, et nõnda mainekas ajakiri teda nii kiirelt märkaks, ei osanud ta üldse oodata. „See tuli mulle suure ja positiivse üllatusena,” sõnab disainer.

„Olen alati uskunud, et terve maailm on mulle valla, ning kui teed asja südamega ja usud oma loomingusse, tulevad ka tulemused ja täituvad unistused,” ütleb ta. Ta kinnitab, et proovib end mitte teiste disaineritega võrrelda ega järgi maailmas pidevalt muutuvaid trende, vaid juhindub täielikult oma sisetundest.

Foto: British Vogue

Kiri British Vogue’i peatoimetajalt polnud ainus suurepärane uudis aasta alguses. „Teadsin, et olen õigel teel, ning see andis mulle eneseusku ja indu juurde. Paar päeva pärast seda sain ka kirja, et minu kandidatuur Milano Fashion Weekile on vastu võetud,” sõnab ta. Paraku pidi ta sellest võimalusest seekord loobuma. „Kõigest paar nädalat enne seda jäi mu kaheksakuune poeg tuulerõugetesse ja mul ei olnud südant teda koju jätta,” sõnab Klooren, kes kasvatab kahte väikest poega.

Ta usub, et just tema loobumise tõttu kutsuti Milano moenädalale NYMF, mis on samuti Eesti bränd. „Mul on tohutult hea meel, et nad otsustasid kutsuda kellegi just Eestist! Kohe, kui nägin uudist, et NYMF on sinna kutsutud, võtsin ka ühendust Triin Kärblasega (NYMF-i asutaja – toim.) ja soovisin talle palju edu. Tema kollektsioon oli imekaunis ja sobis sinna miljöösse nagu valatult. On uhke tunne näha Eesti disaini suurtel maailma moelavadel.”

Säärane tähelepanu on toonud ka suuremat huvi Klooreni loomingu vastu. Ta usub, et see on alles algus. „Palju tööd on veel ees ja suured eesmärgid ootavad täitmist.”