Karolin Tsarski: „Usun, et iga naine on võimeline saama sügavat rahuldust.“ 

Karolin on lõpetanud maineka Londoni majandus- ja politoloogiakooli (London School of Economics and Political Science) sotsiaalantropoloogina. Antropoloogia kaudu süvenes huvi vaimsete teemade vastu – esiotsa tegi ta tutvust šamanismiga, seejärel natuke reikiga ja siis sattus noor naine üsna juhuslikult elumuutvale tantrakursusele. Karolin tundis kohe ära, et just tantra on suund, mida ta tahab süvitsi õppida ja uurida. Nüüd korraldab ta kursusi naistele, kes soovivad suurendada oma seksuaalenergiat ning kogeda rahuldust ja naudinguid, mille võimalikkusest nad varem võib-olla teadlikudki polnud.