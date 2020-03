Ema kaugeneb teismelisest tema lõhna tõttu 

Saksa teadlased andsid 164 naisele nuusutada lõhnanäidiseid: naiste endi oma ning nelja võõra ja eri vanuses (beebist 18. eluaastani) lapse oma. Naised suutsid lapse vanuse ära arvata 64% juhtudest, vahendab Daily Telegraph. Ilmnes, et emad eelistavad instinktiivselt väikelapse lõhna – seda nimetasid nad meeldivaks, pubeka oma aga liiga vängeks. Varasemad eksperimendid on näidanud, et beebide lõhn tundub emmele magus ja armas, kuid leitud on sedagi, et teismeikka jõudes laste ihulõhn muutub. „Paistab, et väikelapse keha lõhn võib kaalukal kiindumussuhte tekkimise ajajärgul kutsuda esile hellust,“ ütles uurimisrühma juht Laura Schafer.