Lugejakiri: kas meie riigis on mõni poliitik, kes suudab karme ja ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta?! 

„Ei läinudki palju enam aega, mil koolid järjest asusid teavitama, et sulgevad oma uksed. Õhtul tuli info, et esmaspäevast terves riigis koolid suletud. Kas Ratas ei oleks võinud seda infot kohe ise edastada? Kas valitsusel polnud julgust seda sammu teha kohe? Kas võimul pole ühtegi poliitikut, kes suudaks karme ja ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta?!“ ei mõista Andu, miks info õhtul erinevate kanalite kaudu rahvani jõudma pidi.

„Poes oli olukord päris hull. Piima ja leiba ostma minnes tekkis olukord, kus vaatasin teiste oste ja täituvaid kärusid – tekkis tunne, et pean ka ise midagi varuma hakkama. Ometigi polnud riik sel päeval mind kuidagi teavitanud, et midagi läheks lukku või kinni. Ei mingit infot, et hetkel oleks paaniliselt midagi vaja varuda. Ja lisaks sellele - kõik oleks saanud juba homset päeva ja tegevuskava planeerida. Oleks info varem tulnud. Ka muud kogunemised ja üritused, aga ei - infot hoiti kinni. Lõpuks tuli see ikkagi avalikuks teha, kuigi teadmine oli ehk juba hommikul olemas. Jääb loota, et saime riigis õigel ajale jaole. Aga info ja kommunikatsioon – siin on meie riigil veel palju õppimisruumi,“ leiab Andu.