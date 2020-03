LUGEJAKIRI | IHNE EMA: koroona hoiab lapse sünnipäeva ärajätmise pealt kokku vähemalt 200 eurot 

Lapsest on muidugi hale, ta on elanud jõulust saati oma sünnipäeva ootuses. Ta teab täpselt, mis peol peab olema – kõik tema sõbrad, lemmik mängutuba, palju õhupalle ja sefiirikorvikesi.

Ma pole veel tihanud talle öelda, et mängutuba jääb ära. Ma lihtsalt ei söanda seal pidu pidada. Beebifoorumiid on täis jutte, kuidas külalised ei tule viirusehirmus kohale. Keegi ette ei teata, lihtsalt väike sünnipäevaline ongi üksi koos vanematega. Ma ei kujuta ette, mida see mu pisikesele rõõmupallile teeks – keegi ei tulnudki. Sa oled üksi.

Foorumites toovad lapsevanemad esile, et mängutoad on parajalt räpased. Sõna võttis ka üks endine mängutoa töötaja, kelle sõnul desinfitseerimisega seal kiirkorras vahetuvate pidude vahel küll keegi ei tegutse. Lisaks on ühes keskuses sageli neli-viis mängutuba, palju lapsi, mis tähendab ohtrat kasvupinda igatsorti batsillidele.

Pole aga halba ilma heata. Laste sünnipäevad on kõike muud kui odavad. Koroonaviirus hoiab mulle mitusada eurot kokku. Ja ma olen veel kokkuhoidlik emme, ma teen söögid ise ja eelistanuks nädala sees odavat kodukõrvast kuhtunud olekuga mängutuba, mitte mingit vinget tegevuskeskust. Seal võib arve ulatuda 500 euroni.

Ma pole just paniköör. Mu enda sünnipäevaks oli planeeritud kiire linnareis Euroopa metropoli, mis keeras aga enne minu loobumisotsust end lukku. Jah, see hammustas üsna valusasti, ent mul on õigel ajal lisakaitsega ostetud reisikindlustus ja ma loodan, et see toimib.

Mina saan suurepäraselt aru, et vahet pole, kas ma tähistan üht päeva kuidagi erilisemalt või mitte. Eks neid aastaid ole korjunud kaa juba. Parimad peod olen alati pidanud maha spontaanselt, lihtsalt tuju peale kokkusaamisi organiseerides.

Eks nüüd tuleb mul oma särasilmale hankida koju need õhupallid ja koogid. Külalist osas tuleb leppida sugulaste ja vanavanematega, kui koroonakarantiinid lubavad.