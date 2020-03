FOTOD | Kaubamaja juubeliaasta toob värve ja üllatusi 

„Tundub, et lumeta talv on äratanud suure igatsuse värvide järgi, kuna algaval kevadisel hooajal pole vaat et ühtegi värvi, mis poleks moes,“ kirjeldab Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk kevadmoodi. Julged ja energilised värvid ning enesekindel täistonaalsuses stiliseering on sel aastal kindel valik kõikidele moegurmaanidele. Värvidega koos on moelavad vallutanud loodusest inspireeritud mustrid. „Eriti armastatud on lillemustrid, kus suured ja lopsakad õied on kantud valgele põhjale,“ räägib Kolk ja lisab: „Kuid kuskile ei ole kadunud ka loomamustrid. Küll on sel kevadel troonilt tõugatud leopard ning troonile on asunud hoopis moderne sebra.“ Kindlasti ei ole mustrid ja värvid juba ammu enam ainult naiste mängumaa – ka meeste moes leiab suuri palmilehti siidipluuside ning lilleõisi jakkidel.