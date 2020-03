ERIOLUKORD VÄRSKES ÕHUS: mida Eestimaa soodes ja metsades teha ning jälgida? 

Kuigi ametlikult algab kevad alles järgmisel reedel, ei hooli loodus inimese määratud kuupäevadest. „Tänavu on näha, et kevad on palju varajasem,“ nendib loodusfotograaf Remo Savisaar päev pärast naistepäeva. Mõnel pool nähti lumikellukesi nina välja pistmas juba jaanuaris. Esimesed märtsikellukesed avasid õienupud vaid nädalad hiljem. Esimesi sinililli kohtas Remo juba kuu aega tagasi, veebruari alguses. „Praegu leiab neid metsade alt aga juba ohtrasti,“ ütleb ta.