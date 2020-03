Väljakutse vanematele: kuidas laps kodus õppima saada, mida selleks vaja on? 

Ettevalmistused koduõppeks

Kodus kipub nii lastel kui täiskasvanutel tähelepanu hõlpsalt hajuma. Enesedistsipliin keskkonnas, kus on palju muud huvitavalt ning on harjutud puhkama, on tõeline väljakutse. Seetõttu tuleb alustada koduõpet kokkulepete ja ettevalmistusega.

Eripedagoog Kristin Veltri sõnul on oluline läbi mõelda, kuidas ja millal lapsega koos õpitakse. „Algklassi lapsega või erivajadustega lapsega tuleb kokku leppida see ühine aeg, näiteks pärastlõunal või õhtusel ajal,“ ütleb Veltri. Kui tegevuste aeg ja järjestus on selgelt paigas ning tekib rutiin, on ka sujuv õppimisrütm kergem tulema.

Õppimiseks vajalike vahendite olemasolu tasub lapsevanemal võimalikult vara üle kontrollida. Rajaleidja juhi Lea Mardiku sõnul on kõige olulisem veenduda selles, et vanemal oleks juurdepääs kooli õpikeskkondadesse, e-päevikusse ja suhtluskeskkonda. Ligipääs ja eraldi kontod peavad olema ka lapsel, sest just nendesse keskkondadesse pannakse üles kodused ülesanded. Kirja tuleks panna ka paroolid ja kasutajad, mis luuakse. Vähemalt selleks ajaks kuni need pähe jäävad, kuid siis on lapsel kindel koht, kust ta saab neid vaadata.

Õpikeskkonnad peavad olema varem lapsele tuttavad! Entusiastlikud õpetajad soovivad proovida erinevaid rakendusi koduste õppeviiside rikastamiseks. Siiski tasub olla ettevaatlik, et lapsed ei mattuks info ja tegevuste tulva alla. Kui nuti-rakendused on uued, vajavad allalaadimist või konto loomist ning on lapsele ise kasutamiseks liiga keerukad, tuleks vanemal kindlasti õpetajaga ühenduda ning leida üheskoos paremad ja hõlpsamad meetodid õppimiseks.

Kokku tuleks leppida ka see, kus on kodus arvuti asukoht. „Võiks olla seal, kust vanem vilksamisi näeb, mis laps arvutis teeb . Samuti tuleks kokku leppida, kus on nutiseadmete koht öösel. Kindlasti ei tohiks selleks olla lapse tuba,“ soovitab haridustehnoloog Ele Sööl.

Kui kodus puuduvad vajalikud vahendid – arvuti või muud nutiseadmed –, siis tasub kindlasti küsida abi koolist. Eesti koolidel on suur infotehnoloogiline võimekus ja peresid aidatakse hea meelega.